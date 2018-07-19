Роналду высказался о соперничестве с Месси



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к соперничеству с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"Месси? У меня нет и никогда не было противостояния с другими игроками. Я меня совсем другие представления о футболе. С "Ювентусом" я хочу побеждать в каждом матче и выступать максимально стабильно.

Но я не смотрю на это как на соперничество с другими футболами. Игроки "Наполи" или "Милана" будут стараться принести пользу своим клубам. Кто будет лучше - увидим в конце сезона мы увидим, кто был лучше", - цитирует Роналду O Jogo.

Напомним, что Роналду и Месси являются пятикратными обладателями "Золотого мяча".

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