Роналду высказался о сравнениях с Салахом

Форвард "Реала" Криштиану Роналду поделился мнением о том, что его сравнивают с Мохамедом Салахом.

"Людям нравится сравнивать меня с другими, но я не похож на остальных. Салах отличается от меня, он играет левой ногой, а я правой. Я высокий, а он ниже меня, я играю головой. Хочу признать, что Мохамед великолепно сыграл в Лиге Чемпионов и провёл потрясающий сезон. Однако в субботу мы всё увидим" - приводит слова Роналду El Chiringuito.

Напомним, что 26 мая Роналду встретится с Салахом в финале Лиги Чемпионов.

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