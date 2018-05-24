Роналду высказался о сравнениях с Салахом

Теги реал мадридкриштиану роналдумохамед салах

Роналду высказался о сравнениях с Салахом

Форвард "Реала" Криштиану Роналду поделился мнением о том, что его сравнивают с Мохамедом Салахом.

"Людям нравится сравнивать меня с другими, но я не похож на остальных. Салах отличается от меня, он играет левой ногой, а я правой. Я высокий, а он ниже меня, я играю головой. Хочу признать, что Мохамед великолепно сыграл в Лиге Чемпионов и провёл потрясающий сезон. Однако в субботу мы всё увидим" - приводит слова Роналду El Chiringuito.

Напомним, что 26 мая Роналду встретится с Салахом в финале Лиги Чемпионов.

Читайте также: Кариус сравнил Салаха и Роналду. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов