Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем будущем в туринском клубе.

"Я играю на высочайшем уровне на протяжении 18 лет. Меня все эти разговоры не беспокоят. Что бы ни случилось, это будет к лучшему.

Останусь я или уйду – сейчас это не самое главное. Я сосредоточен на игре национальной команды", – сказал Роналду.

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