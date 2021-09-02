Роналду высказался о своем новом рекорде
Фото: сайт УЕФА
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на свой новый рекорд.
Напомним, что португалец забил 111 голов за национальную команду и побил мировой рекорд.
"Помощь фанатов очень важна. Они придали нам сил. Я счастлив помочь команде победить, счастлив побить рекорд, однако команда важнее всего.
Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад, еще один в моей карьере. Моя мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, а также из моего недавнего контракта, благодаря которому я вернулся домой, чему рад.
Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать болельщиков и своих детей", - приводит слова Роналду сайт УЕФА.
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|3
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|Группа G
|М
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|3
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|3
|Тунис
|3
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|3
|0
|Группа H
|М
|О
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