Роналду высказался о своем новом рекорде

Фото: сайт УЕФА

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на свой новый рекорд.

Напомним, что португалец забил 111 голов за национальную команду и побил мировой рекорд.

"Помощь фанатов очень важна. Они придали нам сил. Я счастлив помочь команде победить, счастлив побить рекорд, однако команда важнее всего.

Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад, еще один в моей карьере. Моя мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, а также из моего недавнего контракта, благодаря которому я вернулся домой, чему рад.

Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать болельщиков и своих детей", - приводит слова Роналду сайт УЕФА.

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