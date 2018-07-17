Роналду высказался о своем соперничестве с Месси

Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем соперничестве с лидером атак каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Месси? Я не соперничаю с другими игроками. Я не стремлюсь сравнивать себя с другими. Моя цель состоит в том, чтобы сражаться и выигрывать каждый матч. Люди любят сравнивать меня с Месси, но каждый из нас защищает цвета своего клуба, вот и все ", - цитирует 33-летнего португальца Don Balon.

Напомним, Роналду уже поделился ожиданиями от выступления за "Ювентус". | soccernews.ru