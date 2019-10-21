Роналду высказался о своём возрасте

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Роналду высказался о своём возрасте

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду дал понять, что возраст никак не влияет на его игру.

"Для меня возраст - это всего лишь цифра. Она не означает, что я близок к завершению карьеры. Думаю, что я могу доказать это своей игрой", - сказал португалец, которому в феврале исполнится 35 лет.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 9 матчей, в которых отличился 5 голами и 1 ассистом.

Недавно звёздный форвард забил 700-й мяч в карьере и стал шестым игроком в истории, которому это удалось.

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