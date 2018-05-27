Роналду высказался о том, что не забил в финале Лиги Чемпионов

Лидер "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал то, что он не отличился голом в финале ЛЧ.

"Не забил? А кто лучший бомбардир этой Лиги Чемпионов? У кого больше всего побед в ЛЧ, кто забил больше всего голов?" - приводит слова Роналду Marca.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром турнира в шестом сезоне подряд.

Читайте также: Роналду намекнул на уход из "Реала". | http://soccernews.ru