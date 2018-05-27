Роналду высказался о том, что не забил в финале Лиги Чемпионов

2 Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду высказался о том, что не забил в финале Лиги Чемпионов

Лидер "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал то, что он не отличился голом в финале ЛЧ.

"Не забил? А кто лучший бомбардир этой Лиги Чемпионов? У кого больше всего побед в ЛЧ, кто забил больше всего голов?" - приводит слова Роналду Marca.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром турнира в шестом сезоне подряд.

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комментарии
Футболист

Надоели эти Роналду, Рамосы - хитрые, тщеславные, болтуны, пусть и хорошие футболисты. Человечность и скромность никто не отменял никогда. А эти хмыри - один угрохал Салаха специально, еще за лицо хватался без причины, другой болтает так, как будто в истории футбола нет ни Пеле, ни Марадоны, ни Платини, ни Роналдо, ни Месси. Поскорей бы сошел с футбольной арены или молчал бы чуть-чуть. Недавно смотрел игру Марадону, Роналду в подметки ему не годится. О Пеле вообще молчу. С таким Рамосом Испании не видать кубка мира, хотя многие на нее ставят. Понятно, что есть футбольный Сатана, но надеемся футбольный Бог даст Кубок мира настоящим футболистам.

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не пиз...бол

салах - великий футболист! правда один сезон только. надо меньше бухтеть, рамос правил не нарушил,салаху просто не повезло. ну а кто лучше - месси, роналду, марадона и т.д. да кому кто нравится, тот и лучше.

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