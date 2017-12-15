Роналду высказался о том, что он стал лучшим бомбардиром Клубного Чемпионата Мира

Форвард "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд по количеству голов на Клубном Чемпионате Мира.

"Я очень рад, что смог установить этот рекорд. Горжусь, что смог это сделать, это часть моего футбольного пути. Стать лучшим бомбардиром Клубного Чемпионата Мира - огромная честь для меня. Это достижение мотивирует меня продолжать работать и достигать новых вершин, несмотря на жертвы. Благодарю своих одноклубников, без них было бы невозможно победить" - приводит слова Роналду Marca.

Напомним, что на счету Роналду 6 голов, что на один гол больше, чем у Лионеля Месси и Луиса Суареса.

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