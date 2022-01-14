Роналду высказался о возможном непопадании на чемпионат мира
Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен
Капитан сборной Португалии и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался о борьбе за попадание на чемпионат мира-2022.
"Будет очень грустно, если мы не попадем на чемпионат мира, но я по-прежнему верю, что мы выйдем туда. В футболе и жизни бывают трудные времена, но если падаешь, должна быть возможность подняться.
Я верю, что Португалия сыграет на чемпионате мира. Мы знаем, что у нас впереди одна или две трудные битвы. Я верю.
В марте мы будем готовы, будет битва. Жизнь такова, что идеального сценария не бывает. Мы должны принимать вещи такими, какие они есть, встречать все лицом к лицу. Когда наступит март, мы будем готовы", – сказал португалец.
В полуфинале стыков Португалия сыграет с командой Турции.
Также не пропустите: Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" не имеет возможность удовлетворить запросы Салаха по новому контракту
-
Два европейских гранда заинтересованы в Кристенсене
-
"Венеция" подписала Нани
-
Роналду высказался о возможном непопадании на чемпионат мира
-
Конте высказался о работе в "Тоттенхэме"
-
"Эспаньол" может подписать хавбека "Краснодара"
-
"Ювентус" теряет Бонуччи
-
Тухель поделился мнением о "Манчестер Сити" перед очным матчем
-
Сергей Галицкий восхищен Фарке
-
Сергей Галицкий восхищен Фарке
-
Артета поделился мнением о частых удалениях Гранита Джаки
-
Аллегри высказался о ситуации с контрактом Дибалы
-
Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал"
-
"Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в приглашении Симоне Индзаги
-
ЦСКА согласовал аренду Языджи
-
В Модриче заинтересован два топ-клуба
-
"Бавария" подписала корейского таланта
-
"Барселона" отказалась от Мораты ради Холанда
-
"Дженоа" арендовала защитника "Ромы"
-
Появился новый претендент на пост главного тренера сборной Польши
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3