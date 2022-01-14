Роналду высказался о возможном непопадании на чемпионат мира

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Роналду высказался о возможном непопадании на чемпионат мира

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Капитан сборной Португалии и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался о борьбе за попадание на чемпионат мира-2022.

"Будет очень грустно, если мы не попадем на чемпионат мира, но я по-прежнему верю, что мы выйдем туда. В футболе и жизни бывают трудные времена, но если падаешь, должна быть возможность подняться.

Я верю, что Португалия сыграет на чемпионате мира. Мы знаем, что у нас впереди одна или две трудные битвы. Я верю.

В марте мы будем готовы, будет битва. Жизнь такова, что идеального сценария не бывает. Мы должны принимать вещи такими, какие они есть, встречать все лицом к лицу. Когда наступит март, мы будем готовы", – сказал португалец.

В полуфинале стыков Португалия сыграет с командой Турции.

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