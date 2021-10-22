Роналду высказался о возможном уходе из сборной Португалии

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался о возможном завершении международной карьеры.

– Вы думали о том, чтобы уйти из сборной ради того, чтобы продлить клубную карьеру?

– Но зачем? Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, чего хочу я.

Когда я почувствую, что больше не могу бежать, идти в дриблинг, бить по воротам, если моя мощь испарится... Но это все у меня до сих пор есть, так что я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован. Хочу выйти на еще более высокий уровень, – сказал Роналду.

Напомним, что в сентябре португалец побил мировой рекорд по количеству забитых голов за сборную. На данный момент в активе Роналду 115 голов за национальную команду.

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