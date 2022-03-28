Роналду высказался о завершении карьеры

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о возможном завершении игровой карьеры.

"Я получаю удовольствие от футбола и чувствую себя полезным для клуба и своей сборной.

Не знаю, когда закончу, но точно знаю, что приму это решение самостоятельно, когда захочу. Если я захочу продолжать играть, я останусь", - сказал португалец.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл в 24 матчах, в которых забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

Также не пропустите: Мората рассказал о планах на будущее. | http://soccernews.ru