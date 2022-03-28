Роналду высказался о завершении карьеры
Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен
Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о возможном завершении игровой карьеры.
"Я получаю удовольствие от футбола и чувствую себя полезным для клуба и своей сборной.
Не знаю, когда закончу, но точно знаю, что приму это решение самостоятельно, когда захочу. Если я захочу продолжать играть, я останусь", - сказал португалец.
В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл в 24 матчах, в которых забил 12 голов и сделал три результативные передачи.
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