Роналду высказался о завершении карьеры

Теги португалиякриштиану роналдуманчестер юнайтед

Роналду высказался о завершении карьеры

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о возможном завершении игровой карьеры.

"Я получаю удовольствие от футбола и чувствую себя полезным для клуба и своей сборной.

Не знаю, когда закончу, но точно знаю, что приму это решение самостоятельно, когда захочу. Если я захочу продолжать играть, я останусь", - сказал португалец.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл в 24 матчах, в которых забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

Также не пропустите: Мората рассказал о планах на будущее. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известные детали в ситуации вокруг Пауло Дибалы

Стали известные детали в ситуации вокруг Пауло Дибалы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов