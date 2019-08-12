Роналду высказался о Зидане

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как он относится к главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану.

"При Зидане я чувствовал себя особенным. Он не поменял стиль моей игры, я продолжал действовать в своей манере. Я очень ценю его помощь. Он всегда говорил мне, чтобы я не волновался и просто играл. Зинедин говорил, что я могу делать разницу.

Поэтому я всегда буду хранить в сердце дружбу с Зиданом. Я являюсь его большим фанатом", - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, что Роналду играл за "Реал" под руководством Зидана на протяжении трех сезонов. За этот период королевский клуб трижды выиграл Лигу Чемпионов, а также стал чемпионом Испании.

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