Роналду высказался об обвинениях в изнасиловании

4 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду высказался об обвинениях в изнасиловании

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к обвинениям в изнасиловании.

"Я и мои адвокаты уже делали заявление. Мы уверены в моей невиновности. Я продолжаю наслаждаться футболом, а правда всегда всплывает" - приводит слова Роналду Squawka News.

Напомним, что португальца обвиняют в изнасиловании Кэтрин Майорги в 2009 году.

Читайте также: Совпадение? После трансфера Роналду "Ювентус" продемонстрировал свой лучший старт сезона, а "Реал" - свой худший. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Джамбон

Я тоже когда сделаю какую-нибудь хуйню,говорю,что я не виноват

Ответить
Вахтанг

ПЕдик и падонок

Ответить
Мария Ивановна

Какой же надо быть СКОТИНОЙ, чтоб насиловать красивую молодую девушку в СРАКУ. —Я понимаю, что Роналду ПЕДИК и этого не скрывает, но изнасилование НЕЕСТЕСТВЕННЫМ способом женщину в СРАКУ, это АМОРАЛЬНО и НЕКУЛЬТУРНО!

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Я тоже не против чтоб меня трахали как последнюю скАтину в жопу!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 20 8
Полная таблица

топ-5 тегов