Роналду высказался об обвинениях в изнасиловании

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к обвинениям в изнасиловании.

"Я и мои адвокаты уже делали заявление. Мы уверены в моей невиновности. Я продолжаю наслаждаться футболом, а правда всегда всплывает" - приводит слова Роналду Squawka News.

Напомним, что португальца обвиняют в изнасиловании Кэтрин Майорги в 2009 году.

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