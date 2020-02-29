Роналду высказался об отметке в 1000 матчей за карьеру

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящий 1000-й матч в карьере.

"Это великолепное достижение. 1000-й матч демонстрирует, что самоотдача, упорный труд и талант окупаются. Непросто достигнуть такой отметки в 35 лет. Я очень рад. Однако я рассчитываю провести еще пару сотен игр. Это отличное число, однако самое главное победить в предстоящей игре и возглавить турнирную таблицу.

Я выступаю за лучший клуб Италии, играю рядом с лучшими игроками. Счастлив, что мы выиграли трофей в прошлом сезоне. В этом сезоне хочу выиграть еще раз. Я пришел в "Ювентус", чтобы забивать голы и стараться изо всех сил. Я очень счастлив", - приводит слова Роналду Sky Sports.

В этом сезоне на счету Роналду 25 голов и три ассиста в 31 матче.

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