Роналду высказался об отметке в 1000 матчей за карьеру
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящий 1000-й матч в карьере.
"Это великолепное достижение. 1000-й матч демонстрирует, что самоотдача, упорный труд и талант окупаются. Непросто достигнуть такой отметки в 35 лет. Я очень рад. Однако я рассчитываю провести еще пару сотен игр. Это отличное число, однако самое главное победить в предстоящей игре и возглавить турнирную таблицу.
Я выступаю за лучший клуб Италии, играю рядом с лучшими игроками. Счастлив, что мы выиграли трофей в прошлом сезоне. В этом сезоне хочу выиграть еще раз. Я пришел в "Ювентус", чтобы забивать голы и стараться изо всех сил. Я очень счастлив", - приводит слова Роналду Sky Sports.
В этом сезоне на счету Роналду 25 голов и три ассиста в 31 матче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15