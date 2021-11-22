Роналду высказался об отставке Сульшера с поста наставника "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением об отставке Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера манкунианцев.

"Когда я впервые оказался на "Олд Траффорд", то Сульшер был нападающим. Он стал моим тренером, когда я вернулся в "Манчестер Юнайтед". Но Уле в первую очередь является выдающимся человеком. Я желаю ему хорошего во всем, что жизнь для него приготовила. Удачи, мой друг! Ты ее заслуживаешь", - написал Роналду в своем инстаграме.

Напомним, что Сульшер был уволен после серии неудовлетворительных результатов. "Манчестер Юнайтед" набрал в 12 матчах 17 очков и занимает лишь восьмое место в Премьер-лиге.

36-летний Роналду в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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