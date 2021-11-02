Роналду высказался перед матчем с "Аталантой"

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Роналду высказался перед матчем с "Аталантой"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался перед матчем с "Аталантой" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я вернулся в Италию, страну, которая тепло приняла меня и мою семью. Она всегда будет в моем сердце.

По опыту знаю, что любой команде в Бергамо против "Аталанты" приходится непросто, но мы приложим все усилия, чтобы удержать первое место в группе.

Это Лига чемпионов, а мы "Манчестер Юнайтед"! Мы там, где и должны быть! Вперед, "дьяволы"!" – написал нападающий в своем инстаграме.

Игра между "Аталантой" и "Манчестер Юнайтед" состоится уже сегодня, 2 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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