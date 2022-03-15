Роналду высказался перед матчем с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".
"Это один из тех дней, который мы все ждали. Одна из возможностей показать миру, почему "Олд Траффорд" называют "Театром мечты". Давайте воссоздадим ту потрясающую атмосферу, которая была на нашей прошлой игре, и давайте сохраним нашу мечту о Лиге Чемпионов! Вперёд, "дьяволы"!" - написал Роналду в инстаграме.
"МЮ" примет "Атлетико" сегодня, 15 марта, в 23:00 по московскому времени.
Первая встреча в Мадриде завершилась ничьей 1:1.
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