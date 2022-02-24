Роналду высказался после ничьей с "Атлетико"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился эмоциями после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Красные дьяволы" на выезде добыли ничью со счётом 1:1, отыгравшись на 80-й минуте.

"Всегда приятно вернуться в Мадрид - один из немногих городов, который я могу назвать домом. Невероятные эмоции, футболисты и игра - это Лига Чемпионов! Мать всех клубных соревнований! Теперь мы можем закрыть этот вопрос на нашем стадионе, показав всем, почему "Олд Траффорд" всегда был и будет "Театром Мечты".

И последнее, но не менее важное: спасибо нашим замечательным болельщикам! Ваше присутствие делает нас сильнее, и вместе мы будем идти вперёд! Вперёд, "дьяволы"!" - написал Роналду в своём инстаграме.

Не пропустите: Роналду накричал на Де Хеа во время матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru