Роналду высказался после скандального матча с Сербией

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Роналду высказался после скандального матча с Сербией

Фото: инстаграм Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после окончания скандального матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Сербии (2:2). Форвард забил гол на 93-й минуте, но арбитр не засчитал его, так как не заметил, что мяч пересек линию ворот. Португалец пришел в ярость, покинул поле и выбросил капитанскую повязку.

"Быть капитаном сборной Португалии – одна из большая честь, и я горжусь этим. Я всегда буду отдавать всего себя ради моей страны. Но бывают тяжелые моменты, когда чувствуешь, что пострадала вся страна. Впрочем, мы поднимем головы и примем новый вызов! Вперед, Португалия!" - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что на матчах отбора ЧМ-2022 из-за недоговоренности между УЕФА и ФИФА не работают ни система VAR, ни система определения гола.

Не пропустите: Роналду не может забить гол за сборную Португалии 4 матча подряд. | http://soccernews.ru
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