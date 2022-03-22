Роналду высказался в преддверии стыков отбора ЧМ-2022

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

24 марта в полуфинальном стыке португальцы сразятся с Турцией. В случае победы они встретятся с Италией или Северной Македонией.

"Полностью концентрируемся на ЧМ-2022. Как и всегда, горд представлять Португалию. Мы знаем, что путь будет непростым. С огромным уважением относимся к соперникам. У них та же цель, что и у нас. Но мы вместе будем бороться за то, чтобы Португалия заняла своё законное место. Давайте сделаем это!", - написал Роналду.

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