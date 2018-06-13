Роналду выставил "Реалу" новые требования



Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду принял решение умерить свои зарплатные аппетиты, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, футболист согласен остаться в королевском клубе, если ему будут платить не менее 30 миллионов евро в год плюс бонусы.

При этом, "Реал" предлагает форварду 25 миллионов в год плюс 7,5 миллионов в виде бонусов.

Ранее 33-летний Роналду требовал от "Реала" 50 миллионов в год.

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