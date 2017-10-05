Роналду выступает против приобретения Кейна

Теги криштиану роналдуреал мадридтоттенхэмхарри кейн

Роналду выступает против приобретения КейнаВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступает против возможного приобретения своим клубом форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как информирует испанская пресса, португалец уже уведомил руководство своего клуба, что он хотел бы играть в будущем исключительно на позиции центрального нападающего. Поэтому он считает, что команда не будет нуждаться в покупке нового игрока в линию атаки.

Напомним, Роналду не входит в пятерку лучших клубных бомбардиров Европы 2017-го года. | soccernews.ru

комментарии
Лаврентий Палыч

Совсем охуели эти Роналду, Месси они еще будут решать, кого покупать, а кого нет. Его дело играть и голы забивать, а не советы руководству раздовать.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов