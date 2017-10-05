Роналду выступает против приобретения Кейна

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступает против возможного приобретения своим клубом форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как информирует испанская пресса, португалец уже уведомил руководство своего клуба, что он хотел бы играть в будущем исключительно на позиции центрального нападающего. Поэтому он считает, что команда не будет нуждаться в покупке нового игрока в линию атаки.

Напомним, Роналду не входит в пятерку лучших клубных бомбардиров Европы 2017-го года. | soccernews.ru