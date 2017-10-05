Роналду выступает против приобретения Кейна
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступает против возможного приобретения своим клубом форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Как информирует испанская пресса, португалец уже уведомил руководство своего клуба, что он хотел бы играть в будущем исключительно на позиции центрального нападающего. Поэтому он считает, что команда не будет нуждаться в покупке нового игрока в линию атаки.
Напомним, Роналду не входит в пятерку лучших клубных бомбардиров Европы 2017-го года. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса
-
Бартомеу: "Иньеста заслужил этот контракт"
-
Эль-Шаарави пропустит матч с Македонией
-
Кокорин рассказал, как реагирует на критику
-
Главный тренер сборной Ирландии О'Нил подписал новый контракт
-
Хайнкес возглавит "Баварию" в понедельник
-
"Милан" нацелился на французского вундеркинда
-
Вермален: "В "Барселоне" я попал в сложную ситуацию"
-
Дель Пьеро: "Нынешний "Наполи", несомненно, достоин скудетто"
-
Иньеста прокомментировал продление контракта с "Барселоной"
-
Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022
-
Рикарду Карвалью приговорён к тюремному заключению
-
Роналду попросил Переса подписать своего соотечественника
-
Кокорин: "Зенит" Луческу намного уступает нынешней команде"
-
Озил может вернуться в Ла Лигу
-
Неймар просил ПСЖ подписать хавбека "Барселоны"
-
Сампаоли: "Мои игроки прикладывают максимальные усилия, чтобы попасть на Чемпионат Мира"
-
Геркус: "Совет директоров "Локомотива" остался доволен результатами, которые демонстрирует клуб и команда"
-
Оскар: "Я бы вернулся в Премьер-Лигу"
-
Летом Перес намерен приобрести топ-игроков в каждую из линий "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0