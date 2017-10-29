Роналду выступает за продажу Бэйла

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Роналду выступает за продажу БэйлаФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступает за продажу своего одноклубника Гарета Бэйла, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, португальский бомбардир считает, что регулярные проблемы валлийца со здоровьем не позволят ему уже продемонстрировать свою лучшую игру. Поэтому лучший бомбардир королевского клуба в истории выступает за то, чтобы летом Бэйла в команде заменил вингер французского ПСЖ Гонсалу Гедеш, нынешний сезон на правах аренды проводящий в "Валенсии".

Напомним, тренер "Жироны" рассказал, будет ли применена персональная опека к Роналду. | soccernews.ru

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