Роналду выступает за продажу Бэйла
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступает за продажу своего одноклубника Гарета Бэйла, информирует Diario Gol.
По сведениям источника, португальский бомбардир считает, что регулярные проблемы валлийца со здоровьем не позволят ему уже продемонстрировать свою лучшую игру. Поэтому лучший бомбардир королевского клуба в истории выступает за то, чтобы летом Бэйла в команде заменил вингер французского ПСЖ Гонсалу Гедеш, нынешний сезон на правах аренды проводящий в "Валенсии".
Напомним, тренер "Жироны" рассказал, будет ли применена персональная опека к Роналду. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" и "Атлетико" интересуются вингером ПСЖ
-
Анчелотти: "На данный момент я не знаю, где продолжу карьеру"
-
В "Реале" остались недовольны формой Роналду
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Арменией и Италией
-
Начо: "Будет разыгрываться ещё много очков, у нас есть гордость, чтобы биться"
-
Канте восстановился после травмы
-
Уткин раскритиковал Роберто Манчини
-
Карвахаль вскоре вернётся на поле
-
"Ювентус" возобновил интерес к Джану
-
"Исламское государство" угрожает Роналду
-
Лекенс возглавил сборную Венгрии
-
Иньеста пропустит ещё два матча
-
Алли призвал не зацикливаться на поражении от "Манчестер Юнайтед"
-
Российские коммунисты сравнили "Зенит" с правительством либералов
-
Анчелотти: "Видеоповторы ввели слишком поздно"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров
-
"Милан" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Упамекано
-
Левандовски не сыграет с "Селтиком"
-
Шевченко: "Я верю в украинский футбол"
-
Три ключевых игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|28
|2
|Валенсия
|10
|24
|3
|Реал Мадрид
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|20
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Вильярреал
|10
|17
|7
|Леганес
|10
|17
|8
|Бетис
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|10
|14
|10
|Хетафе
|10
|12
|11
|Леванте
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Сельта Виго
|10
|11
|14
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|15
|Эспаньол
|9
|10
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|9
|8
|17
|Эйбар
|10
|8
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Малага
|10
|4
|20
|Алавес
|10
|3