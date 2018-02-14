Роналду выступает за продажу Иско

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступает за продажу полузащитника своей команды Иско.

Как информирует испанская пресса, португальский форвард уведомил руководство своего клуба, что команда только выиграет от ухода 25-летнего хавбека. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", манера игры Иско не подходит "сливочным" и тормозит действия его одноклубников.

Напомним, Роналду не нашлось места в составе команды из игроков "Реала" и ПСЖ, составленной Манчини. | soccernews.ru