Роналду выступает за расставание с шестью игроками "Реала"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступает за расставание с шестью игроками своей команды.

Так, по информации испанской прессы, 33-летний форвард хочет, чтобы ближайшим летом "Сантьяго Бернабеу" покинули голкипер Кико Касилья, защитник Хакими Ашраф, полузащитники Маркос Льоренте, Дани Себальос и Иско, а также вингер Гарет Бэйл. Португалец считает, что эти футболисты не способны принести существенной пользы королевскому клубу.

Напомним, Зидан назвал Роналду лучшим игроком планеты. | soccernews.ru