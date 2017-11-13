Роналду выступил против приобретения Кейна, поддержав позицию Зидана
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступил против приобретения его клубом форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Как информирует испанская пресса, португальский нападающий поддержал позицию своего главного тренера Зинедина Зидана, который выступает за то, чтобы ряды "сливочных" пополнили Эден Азар ("Челси") и Антуан Гризманн ("Атлетико"), а не игрок "шпор".
Напомним, "Реал" интересуется игроком, подписывать которого отказалась "Барселона". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Репетиция мести: Германия принимает Францию в товарищеском матче
-
Родоначальники против королей футбола: Англия принимает Бразилию на "Уэмбли"
-
До первой ошибки: В Дублине Ирландия сыграет с Данией
-
Крах сборной Италии, Швеция выходит на Чемпионат Мира
-
Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке
Лента новостей
-
Денис Суарес принял решение по будущему в "Барселоне"
-
Футболисты сборной Швеции побрили налысо Гранквиста
-
"Тоттенхэм" интересуется талантом "Реал Сосьедада"
-
Каннаваро: "Мы вернемся и снова станем той Италией, которой все завидовали"
-
Касильяс обратился к Буффону со словами поддержки
-
Вот так бы выглядел сегодняшний ПСВ, не продавай он своих лидеров
-
Зобнин: "Хочется выйти из группы на ЧМ-2018"
-
Сборную Италии может возглавить Манчини
-
Форвард сборной Швеции: "Мы верили в то, что делаем"
-
Линекер: "Без Италии Чемпионат Мира будет не тот"
-
Бернардески: "Ветераны сборной Италии не заслужили такого, мы их подвели"
-
Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию
-
Репетиция мести: Германия принимает Францию в товарищеском матче
-
Родоначальники против королей футбола: Англия принимает Бразилию на "Уэмбли"
-
До первой ошибки: В Дублине Ирландия сыграет с Данией
-
Буффон завершил карьеру в сборной Италии
-
Косово - Латвия - 4:3, Польша - Мексика - 0:1 (обзоры)
-
Италия - Швеция - 0:0 (обзор)
-
Мексика в товарищеской встрече обыграла сборную Польши
-
Крах сборной Италии, Швеция выходит на Чемпионат Мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4