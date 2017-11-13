Роналду выступил против приобретения Кейна, поддержав позицию Зидана

Теги криштиану роналдуреал мадридзинедин зиданхарри кейнэден азарантуан гризманн

Роналду выступил против приобретения Кейна, поддержав позицию ЗиданаВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступил против приобретения его клубом форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как информирует испанская пресса, португальский нападающий поддержал позицию своего главного тренера Зинедина Зидана, который выступает за то, чтобы ряды "сливочных" пополнили Эден Азар ("Челси") и Антуан Гризманн ("Атлетико"), а не игрок "шпор".

Напомним, "Реал" интересуется игроком, подписывать которого отказалась "Барселона". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов