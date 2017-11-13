Роналду выступил против приобретения Кейна, поддержав позицию Зидана

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступил против приобретения его клубом форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как информирует испанская пресса, португальский нападающий поддержал позицию своего главного тренера Зинедина Зидана, который выступает за то, чтобы ряды "сливочных" пополнили Эден Азар ("Челси") и Антуан Гризманн ("Атлетико"), а не игрок "шпор".

Напомним, "Реал" интересуется игроком, подписывать которого отказалась "Барселона". | soccernews.ru