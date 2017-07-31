Роналду выступил с заявлением по итогам заседания суда по делу о неуплате налогов

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Роналду выступил с заявлением по итогам заседания суда по делу о неуплате налогов

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступил с заявлением по итогам заседания суда по делу о неуплате налогов.

"Испанские налоговые органы полностью осведомлены обо всех моих доходах, вся необходимая информация была предоставлена. Я никогда ничего не скрывал и не пытался уклоняться от уплаты налогов. Я всегда добровольно заполняю свои налоговые декларации, потому что считаю, что каждый должен платить налоги в соответствии с их доходом. Я спрашивал у своих финансовых консультантов, уверены ли они, что всё оплачено правильно, так как я не хочу никаких проблем. Сейчас настало время системе правосудия выполнить свою работу. Я верю в справедливость и надеюсь на справедливое решение. Чтобы избежать ненужного давления, я не буду комментировать этот вопрос до тех пор, пока решение не будет принято" - цитирует португальца AS.

Не пропустите: Стало известно, что Роналду говорил на заседании суда по делу о неуплате налогов. | http://soccernews.ru

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