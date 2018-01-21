Роналду выступил за продажу одного из хавбеков "Реала"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступил за продажу полузащитника своей команды Дани Себальоса.

Как информирует испанская пресса, отношения между главной звездой "сливочных" и 21-летним хавбеком не заладились с момента прибытия последнего на "Сантьяго Бернабеу". Виду же того, что бывший игрок "Бетиса" так и не смог закрепиться в составе королевского клуба, португалец считает, что "Реалу" лучше расстаться с перспективным футболистом.

Напомним, Зидан высказался о возможном участии Бензема, Бэйла и Роналду в игре против "Депортиво". | soccernews.ru