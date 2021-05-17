Роналду вывез из Турина все свои автомобили (видео)
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, возможно, готовится к уходу из итальянского клуба. Футболист вывез из Турина все свои автомобили, сообщает Giacomo Scutiero.
Для перевозки Роналду нанял португальскую транспортную компанию Rodo Cargo, которая базируется в Лиссабоне.
#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona ️— Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021
Vuol dire tutto? Vuol dire niente?
(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr
Не исключено, что это означает возвращение португальца в родной клуб "Спортинг" из Лиссабона. В нынешнем сезоне "львы" впервые за 19 лет стали чемпионами Португалии.
36-летний Роналду в этом сезоне провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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