Роналду вывез из Турина все свои автомобили (видео)

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Роналду вывез из Турина все свои автомобили (видео)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, возможно, готовится к уходу из итальянского клуба. Футболист вывез из Турина все свои автомобили, сообщает Giacomo Scutiero.

Для перевозки Роналду нанял португальскую транспортную компанию Rodo Cargo, которая базируется в Лиссабоне.

Не исключено, что это означает возвращение португальца в родной клуб "Спортинг" из Лиссабона. В нынешнем сезоне "львы" впервые за 19 лет стали чемпионами Португалии.

36-летний Роналду в этом сезоне провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду прокомментировал свой сотый гол за "Ювентус". | http://soccernews.ru
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