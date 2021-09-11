Роналду выйдет в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч с "Ньюкаслом"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду примет участие в игре 4-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

36-летний футболист включён в стартовый состав "красных дьяволов" на указанный матч.

Португалец сыграет за "МЮ" впервые с мая 2009 года. Клуб вернул его в конце лета из "Ювентуса".

"Юнайтед" примет "Ньюкасл" в 17:00 по московскому времени.

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