Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании

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Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил повестку из федерального суда США, сообщает TMZ.

По информации источника, звёздного португальца вызвали на судебный процесс в рамках дела об изнасиловании.

Напомним, что 34-летнего футболиста обвинила в сексуальном насилии американская модель Кэтрин Майорга.

Девушка утверждает, что инцидент с Роналду произошёл в 2009 году в Лас-Вегасе.

Не пропустите: Роналду потерял статус самого дорогого футболиста Португалии. | http://soccernews.ru
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