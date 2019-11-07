Роналду вызван в сборную Португалии на ноябрьские матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Литвой и Люксембургом.
Вратари: Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон").
Защитники: Рикарду Перейра ("Лестер"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Рубен Семеду ("Олимпиакос"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Мариу Руй ("Наполи").
Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика"), Жоау Мариу ("Локомотив").
Нападающие: Брума (ПСВ), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Андре Силва ("Айнтрахт"), Даниэл Поденсе ("Олимпиакос"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Эдер ("Локомотив"), Гонсалу Пасиенсия ("Айнтрахт").
Стоит отметить, что Португалия еще не гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.
Матч Португалия - Литва состоится 14 ноября. Поединок Люксембург - Португалия пройдет 17 ноября.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4