Роналду вызван в сборную Португалии на ноябрьские матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Литвой и Люксембургом.

Вратари: Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон").

Защитники: Рикарду Перейра ("Лестер"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Рубен Семеду ("Олимпиакос"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Мариу Руй ("Наполи").

Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика"), Жоау Мариу ("Локомотив").

Нападающие: Брума (ПСВ), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Андре Силва ("Айнтрахт"), Даниэл Поденсе ("Олимпиакос"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Эдер ("Локомотив"), Гонсалу Пасиенсия ("Айнтрахт").

Стоит отметить, что Португалия еще не гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Матч Португалия - Литва состоится 14 ноября. Поединок Люксембург - Португалия пройдет 17 ноября.

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