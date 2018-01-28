Роналду взвешивает свой возможный переход в стан английского гранда

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду вполне может сменить клубную прописку уже следующим летом.

Так, по сведениям The Sun, в настоящее время 32-летний форвард взвешивает все "за и против" своего возможного перехода в стан лондонского "Челси", который пока единственным из клубов АПЛ проявил в нем заинтересованность.

В нынешнем сезоне Роналду забил 20 мячей и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду установил очередной рекорд. | soccernews.ru