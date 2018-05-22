Роналду: "Я бы предпочел сыграть в финале с "Манчестер Юнайтед"

Лидер атак "Реала" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

"Финалы - это всегда особенные события. Я бы предпочел сыграть в финале с "Манчестер Юнайтед", но и "Ливерпуль" заслуживает уважения. Нам будет непросто.

"Ливерпуль" заслужил финал. Они напоминают мне нашу команду три или четыре сезона назад. Их атакующее трио, они очень быстры. Но "Реал" лучше. Мы должны сыграть на своем уровне, но и соперника надо уважать" - приводит слова Роналду AS.

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