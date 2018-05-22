Роналду: "Я бы предпочел сыграть в финале с "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридкриштиану роналдуливерпуль

Роналду: "Я бы предпочел сыграть в финале с "Манчестер Юнайтед"

Лидер атак "Реала" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

"Финалы - это всегда особенные события. Я бы предпочел сыграть в финале с "Манчестер Юнайтед", но и "Ливерпуль" заслуживает уважения. Нам будет непросто.

"Ливерпуль" заслужил финал. Они напоминают мне нашу команду три или четыре сезона назад. Их атакующее трио, они очень быстры. Но "Реал" лучше. Мы должны сыграть на своем уровне, но и соперника надо уважать" - приводит слова Роналду AS.

Не забудьте сделать прогноз на финал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов