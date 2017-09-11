Роналду: "Я бы вернулся в Англию"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду: "Я бы вернулся в Англию"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду желает покинуть свой клуб и вернуться в английскую Премьер-Лигу.

Так, издание Correo да Manha опубликовало видео выступления португальца в испанском суде, в ходе которого португалец сказал: "Я никогда не имел никаких проблем в Англии. Как вы знаете, моя жизнь - это открытая книга, я ничего не могу скрыть. Было бы смешно с моей стороны это делать. Я не буду говорить, но... Я бы вернулся в Англию".

Напомним, Роналду определил трех ключевых игроков "Реала". | soccernews.ru

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