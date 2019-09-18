Роналду: "Я должен получить шесть, семь или восемь "Золотых мячей"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил об амбициях обогнать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси по количеству выигранных "Золотых мячей".

"Я бы хотел превзойти его по "Золотым мячам". Думаю, я заслуживаю этого. Месси - выдающийся футболист, который вошёл в историю футбола. Но я считаю, что должен получить шесть, семь или восемь "Золотых мячей". Учитывая всё, что я сделал, уверен, что останусь в истории футбола как один из лучших игроков за всё время", - приводит слова португальца Mirror.

Напомним, что Месси и Роналду являются пятикратными обладателями "Золотого мяча".

Пик противостояния между этими футболистами пришёлся на период с 2009 по 2018 год, когда Роналду выступал за "Реал", а Месси - за "Барселону".

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