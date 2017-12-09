Роналду: "Я хочу попросить болельщиков верить в нас"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду поделился мнением о критике фанатов в свой адрес.

"Меня беспокоит короткая память фанатов. Футбол цикличен. Когда дела не складываются, нужно, чтобы болельщики нас поддерживали. Мы трижды выиграли Лигу Чемпионов за последние четыре года, и сделать это не так-то просто.

Не все всегда получается так, как хотелось бы: мяч попадает в штангу, не идет в ворота или же голкипер выдает отличную игру. Я хочу попросить болельщиков верить в нас" - приводит слова Роналуд AS.

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