Роналду: "Я хочу семерых детей и столько же "Золотых мячей"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о своих следующих целях в жизни и футболе.

"Я всегда стараюсь выигрывать трофеи. Сейчас моя мечта - выиграть пятый "Золотой мяч", а через год еще один. Я рад, что меня окружают дети, я их очень люблю. Без детей моя жизнь не имеет значения. Я хочу семерых детей и столько же "Золотых мячей", - цитирует AS Роналду.

Напомним, что у 32-летнего Роналду уже четверо детей. Ранее форвард выигрывал "Золотой мяч" в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.

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