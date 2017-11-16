Роналду: "Я хочу семерых детей и столько же "Золотых мячей"

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Роналду: "Я хочу семерых детей и столько же "Золотых мячей"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о своих следующих целях в жизни и футболе.

"Я всегда стараюсь выигрывать трофеи. Сейчас моя мечта - выиграть пятый "Золотой мяч", а через год еще один. Я рад, что меня окружают дети, я их очень люблю. Без детей моя жизнь не имеет значения. Я хочу семерых детей и столько же "Золотых мячей", - цитирует AS Роналду.

Напомним, что у 32-летнего Роналду уже четверо детей. Ранее форвард выигрывал "Золотой мяч" в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах. 

Не пропустите: Роналду всерьез рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS. | http://soccernews.ru

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