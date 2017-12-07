Роналду: "Я хочу завершить карьеру в "Реале"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что он не думает о смене клуба.

"Я очень счастлив в "Реале" и хочу остаться в этом клубе. Если это возможно, то хотелось бы завершить карьеру именно в Мадриде", - приводит слова Роналду AS.

Напомним, что контракт 32-летнего Роналду с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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