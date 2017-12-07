Роналду: "Я хочу завершить карьеру в "Реале"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду: "Я хочу завершить карьеру в "Реале"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что он не думает о смене клуба.

"Я очень счастлив в "Реале" и хочу остаться в этом клубе. Если это возможно, то хотелось бы завершить карьеру именно в Мадриде", - приводит слова Роналду AS.

Напомним, что контракт 32-летнего Роналду с "Реалом" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Роналду: "Это фантастический момент в моей карьере". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов