Роналду: "Я - лучший футболист в истории"

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Роналду: "Я - лучший футболист в истории"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду уверен, что является лучшим игроком в истории футбола.

"Я - лучший игрок в истории мирового футбола. Мои кумиры? Их всегда было много. Мне всегда нравились лучшие в своих видах спорта. Поэтому это был не один спортсмен", - приводит слова Роналду France Football.

Напомним, что 32-летний Роналду завоевал пятый "Золотой мяч" в карьере и сравнялся по этому показателю с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Не пропустите: Перес: "Наряду с Ди Стефано Роналду является лучшим игроком в истории". | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Криш похож на Кроша. Такой же самонадеянный.

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Пьянь

Один из лучших, это да. Но лучший играет в другом испанском клубе.

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Конь

Не смеши мои подковы. Похмелись овсяным самогоном и всё пройдёт. Есенина почитай,поспи...глядишь, перестанет мучить тебя эта тема.

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Пьянь

Дык подгони, выпью. Чтобы подковы твои не смеялись.

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Конь

Так выгони. Мы на конюшне сухие полностью.

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