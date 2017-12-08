Роналду: "Я - лучший футболист в истории"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду уверен, что является лучшим игроком в истории футбола.

"Я - лучший игрок в истории мирового футбола. Мои кумиры? Их всегда было много. Мне всегда нравились лучшие в своих видах спорта. Поэтому это был не один спортсмен", - приводит слова Роналду France Football.

Напомним, что 32-летний Роналду завоевал пятый "Золотой мяч" в карьере и сравнялся по этому показателю с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Не пропустите: Перес: "Наряду с Ди Стефано Роналду является лучшим игроком в истории". | http://soccernews.ru