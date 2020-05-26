Роналду: "Я лучший футболист в истории - и в хорошие, и в плохие моменты"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду считает себя лучшим игроком в истории футбола.
"Я не вижу никого лучше себя. Ни один игрок не делает то, что я не могу сделать сам, но я вижу то, что другие не могут сделать. Нет более совершенного игрока, чем я. Я лучший футболист в истории - и в хорошие, и в плохие моменты", - цитирует португальца Goal.com.
Напомним, что 35-летний форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
В течение карьеры Роналду помимо "Ювентуса" выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Со сборной Португалии он выигрывал Евро-2016 и Лигу Наций-2019.
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