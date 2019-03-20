Роналду: "Я многого достиг с "Реалом"

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Роналду: "Я многого достиг с "Реалом"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем бывшем клубе "Реале".

"Время проведенное в Мадриде очень важное для меня. Я многого добился с "Реалом". В Испании у меня родился ребенок и моя девушка - испанка. Кроме того, мне очень нравится испанский язык", - приводит слова Роналду Marca.                  

Напомним, что Роналду выступал за "Ювентус" с 2009 по 2018 год. Вместе с клубом он завоевал 9 трофеев, в том числе четыре Лиги Чемпионов.

За "Ювентус" Роналду провел 36 поединков, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.

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