Роналду: "Я многого достиг с "Реалом"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем бывшем клубе "Реале".
"Время проведенное в Мадриде очень важное для меня. Я многого добился с "Реалом". В Испании у меня родился ребенок и моя девушка - испанка. Кроме того, мне очень нравится испанский язык", - приводит слова Роналду Marca.
Напомним, что Роналду выступал за "Ювентус" с 2009 по 2018 год. Вместе с клубом он завоевал 9 трофеев, в том числе четыре Лиги Чемпионов.
За "Ювентус" Роналду провел 36 поединков, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.
Читайте также: Роналду открыл в Испании клинику по пересадке волос. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Канчельскис: "Хороший результат для России в ближайших матчах - это три очка"
-
Алькасер эффективнее Мбаппе и Месси в этом сезоне
-
"Барселона" рассматривает вариант с продажей Коутиньо
-
Общественный наблюдатель перечислил блюда, которые Кокорин может заказать в СИЗО на день рождения
-
"Реал" возобновил интерес к Рабьо
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 марта
-
Канчельскис: "Хороший результат для России в ближайших матчах - это три очка"
-
Роналду: "Я многого достиг с "Реалом"
-
"Ювентус" опережает три клуба в борьбе за Дзаньоло
-
Стракоша вылетел из заявки сборной Албании из-за опоздания на самолет
-
Коноплянка: "Мне не хватает Ракицкого в сборной"
-
Мама Рабьо: "Моего сына держат как заложника"
-
Алькасер эффективнее Мбаппе и Месси в этом сезоне
-
Матич из-за травмы не поможет Сербии в ближайших матчах
-
"Ювентус" повесил ценник на Дибалу
-
"Барселона" рассматривает вариант с продажей Коутиньо
-
"Ювентус" заинтересован в трансфере форварда "Айнтрахта" Аллера
-
Дани Алвес продлит контракт с ПСЖ
-
Сапата может стать заменой для Икарди в "Интере"
-
Экс-тренер "Аякса": "В финале Лиги Чемпионов 1996 года "Ювентус" обыграл нас благодаря допингу"
-
Кьеза из-за травмы может пропустить игру с Финляндией
-
Общественный наблюдатель перечислил блюда, которые Кокорин может заказать в СИЗО на день рождения
-
Бернардески: "Наказывать Роналду - это безумие"
-
"Реал" возобновил интерес к Рабьо
-
"Манчестер Юнайтед" собирается отложить переговоры с Рэшфордом о долгосрочном контракте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22