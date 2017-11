Роналду: "Я не боюсь ПСЖ"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил, что не боится ПСЖ, который может попасться его команде в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я не боюсь ПСЖ. "Реал" - действующий победитель Лиги Чемпионов, мы выиграли два последних турнира и это достойно уважения. Мы бы хотели занять первое место в группе, но главное - выйти в плей-офф" - приводит слова 32-летнего португальца Four Four Two.

