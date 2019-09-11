Роналду: "Я не думаю об индивидуальных наградах"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заверил, что получение индивидуальных наград не является для него приоритетом.

"Я всегда говорю, что не живу футболом, думая об индивидуальных наградах. Всё это результат командных побед. Но это приятно, я не буду лукавить", - цитирует 34-летнего португальца Marca.

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

А вчера вечером форвард побил очередной рекорд, превзойдя достижение ирландца Робби Кина.

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