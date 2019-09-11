Роналду: "Я не думаю об индивидуальных наградах"

Теги ювентускриштиану роналдупортугалия

Роналду: "Я не думаю об индивидуальных наградах"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заверил, что получение индивидуальных наград не является для него приоритетом.

"Я всегда говорю, что не живу футболом, думая об индивидуальных наградах. Всё это результат командных побед. Но это приятно, я не буду лукавить", - цитирует 34-летнего португальца Marca.

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

А вчера вечером форвард побил очередной рекорд, превзойдя достижение ирландца Робби Кина.

Не пропустите: Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"

Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов