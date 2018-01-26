Роналду: "Я не рассчитывал выиграть пять "Золотых мячей"



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, как он относится к "Золотому мячу".

"Я не зацикливаюсь на этом, я не рассчитывал выиграть те 5 золотых мячей, что я уже выиграл. Хотя это, конечно, здорово. Мы с Месси делим "Золотой мяч" последние 10 лет", – сказал Роналду.

В этом сезоне 32-летний Роналду провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах и забил 18 голов.

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