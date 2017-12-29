Роналду: "Я предпочитал продолжить карьеру в Англии, а не в Италии, и "МЮ" предоставил мне такую возможность"

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Роналду: "Я предпочитал продолжить карьеру в Англии, а не в Италии, и "МЮ" предоставил мне такую возможность"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал об интересе "Ювентуса", когда ему было 17 лет.

"Когда мне было 17 лет и я начал выступать за "Спортинг", мной интересовались многие клубы. Жорже Мендеш всегда был для меня крайне важен и всегда давал мне правильный совет. Помню, что мной интересовался "Ювентус" и я был очень рад этому, поскольку это великий клуб.

В то же время были предложения от "Реала", "Манчестер Юнайтед" и других клубов. Лучшее поступило от "МЮ", и моя мечта сыграть в АПЛ осуществилась. Я предпочитал продолжить карьеру в Англии, а не в Италии, и "МЮ" предоставил мне такую возможность. Фергюсон и Мендеш очень помогли мне" - приводит слова Роналду Sky Sport.

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