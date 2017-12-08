Роналду: "Я считаю, что Италия заслуживала место на ЧМ-2018"
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил поддержку сборной Италии, которая не сумела пробиться на Чемпионат Мира-2018.
"Из-за отсутствия Италии на Чемпионате Мира ничего не изменится, но я считаю, что итальянцы заслуживали места на мундиале. Италия является одной из самых уважаемых сборных мира. Но в футболе случаются сюрпризы. И один из них - невыход Италии на Чемпионат Мира", - приводит слова Роналду Football Italia.
Напомним, что Португалия на ЧМ-2018 попала в одну группу с Испанией, Марокко и Ираном.
Не пропустите: В июне сборные Франции и Италии проведут товарищеский матч. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0