Роналду: "Я считаю, что Италия заслуживала место на ЧМ-2018"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил поддержку сборной Италии, которая не сумела пробиться на Чемпионат Мира-2018.

"Из-за отсутствия Италии на Чемпионате Мира ничего не изменится, но я считаю, что итальянцы заслуживали места на мундиале. Италия является одной из самых уважаемых сборных мира. Но в футболе случаются сюрпризы. И один из них - невыход Италии на Чемпионат Мира", - приводит слова Роналду Football Italia.

Напомним, что Португалия на ЧМ-2018 попала в одну группу с Испанией, Марокко и Ираном.

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