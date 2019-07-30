Роналду: "Я скучаю по Марсело"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что скучает по своему бывшему партнёру по "Реалу" защитнику Марсело.

"Мы отлично ладили с Марсело, когда играли вместе. Мы и сейчас общаемся. Он - очень активный парень, и я скучаю по нему", - цитирует 34-летнего португальца Marca.

Напомним, что Роналду и Марсело выступали вместе за "Реал" с 2009 по 2018 год. Оба играли на левом фланге мадридской команды.

Прошлым летом звёздный форвард ушёл за 117 миллионов евро в "Ювентус", а бразильский латераль продолжает защищать цвета "сливочных".

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