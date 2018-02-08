Роналду: "Я уже не могу делать некоторые вещи"

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Роналду: "Я уже не могу делать некоторые вещи"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признал, что из-за возраста он уже не способен делать некоторые вещи.

"Жизнь - это вызов со многих точек зрения. Я стараюсь держать себя на пике формы, потому что это очень важно для футболиста. Я всегда должен быть готов на сто процентов, это крайне важно лично для меня. Чтобы быть в форме, надо идти на жертвы. Я уже не могу делать некоторые вещи, на которые был способен в 20 лет. Нужно стараться и находить правильный баланс, сейчас всё решают мельчайшие детали. Я очень амбициозен. Люди должны идти к своей мечте. Мне удалось реализовать свою, но у меня ещё много целей. Я хочу продолжать совершенствоваться и добиваться новых высот. Стараюсь сосредотачиваться на настоящем, а не на прошлом" - цитирует 33-летнего португальца AS.

Отметим, что в этом сезоне Роналду сыграл за "Реал" 27 матчей, забил 20 голов и сделал 6 ассистов. 

Также читайте: Роналду: "Могу выступать на самом высоком уровне еще на протяжении нескольких лет". | http://soccernews.ru

комментарии
Фанат

Криш, тебе не стоит радовать злопыхателей, мы верим в тебя и Реал, ты добьешься еще многих успехов.ты- лучший и твой клуб,Реал тоже !!! Успехов!!!

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