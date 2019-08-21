Роналду: "Я уже вошёл в историю футбола"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением о своей футбольной карьере.

"Я один из лучших в своей профессии и уже вошёл в историю футбола. То, что мы с Месси единственные, кому удалось выиграть по пять "Золотых мячей" - неслучайно. Я одержим успехом. У меня до сих пор есть мотивация попытаться заявить о себе как на командном, так и на индивидуальном уровне.

Я выиграл очень много трофеев. Но меня по-прежнему толкает вперёд страсть к футболу и желание побеждать", - цитирует португальца Tuttosport.

Напомним, что в феврале Роналду исполнится 35 лет. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года.

Помимо "старой синьоры" форвард выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

Не пропустите: Научное исследование: Месси вдвое эффективнее Роналду. | http://soccernews.ru